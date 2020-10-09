Оренбург, , 11:49 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 9 октября, выявлено 130 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Суточный показатель с начала недели (5 октября) изменился со 117 случаев до 130. Ранее министр здравоохранения региона Татьяна Савинова признала сложную эпидобстановку и сильную нагрузку на медслужбы.

Стоит отметить, что число выздоровлений превышает показатель выявленных заражений за сутки — 156 против 130 на сегодняшний день.

С конца марта в Оренбуржье выявлено 13 906 носителей SARS-CoV-2. От COVID-19 скончались 87 человек. Оправились от болезни 12 769 пациентов.

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