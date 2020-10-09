Барнаул, , 11:47 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались десять пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 9 октября в краевом правительстве, в восьми случаях смерть наступила от COVID-19, в двух — от иных причин.

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За весь период в регионе умерли 567 человек, у которых был выявлен коронавирус. 254 пациентов скончались от новой коронавирусной инфекции, 309 — от иных причин. Ещё по четырём случаям смерти проводится экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 октября в Алтайском крае также скончались десять пациентов с коронавирусом.

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По состоянию на 9 октября в регионе выявлено 14 853 носителя SARS-CoV-2.

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