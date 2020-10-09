История вопроса

Авария произошла вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в машину службы доставки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актёр находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель фургона скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по п. а ч. 4 ст. 264 УК. Статья предусматривает наказание до 12 лет колонии.