Москва, 9 октября 2020, 11:46 — REGNUM Московский городской суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор актёру Михаилу Ефремову, сообщает 9 октября ТАСС.
По информации агентства, заседание состоится 20 октября. Мосгорсуд рассмотрит законность приговора известному артисту.
Актёр Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Пресненский суд столицы приговорил его к восьми годам колонии.
Как сообщало ИА REGNUM, семья погибшего в аварии Сергея Захарова готовит иски на возмещение морального ущерба.
Читайте ранее в этом сюжете: Семья погибшего в ДТП передумала отказываться от компенсации Ефремова