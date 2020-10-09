Тамбов, , 11:45 — REGNUM В Тамбовской области 9 октября подтверждено 58 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. За сутки число положительных тестов выросло на три.

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Всего в области зарегистрированы 8182 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 6904 пациента, в том числе 36 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 46 человек. Новых летальных случаев не зарегистрировано.

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