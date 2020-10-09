Москва, , 11:45 — REGNUM Большинство жителей России (49%) не хотят, чтобы их дети и внуки в будущем работали в полиции. Хотят видеть детей полицейскими 31%, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Те, кто приветствует выбор детьми профессии полицейского, считают, что это работа на благо страны, поддержание порядка и справедливости (7%), стабильная зарплата (6%), льготы, ранний выход на пенсию (4%).

Противники работы детей в полиции заявили, что это опасная, рискованная работа (8%), ребенок не подходит для этой профессии (7%), тяжело, ответственно, нервно (7%), работа в полиции портит людей (3%).

Опрос проведен 4−6 сентября 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, хорошо относятся к работе полиции большинство жителей России (62%), плохо — 21% граждан

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