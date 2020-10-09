Стокгольм, , 11:47 — REGNUM Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения, Дональд Трамп — это лишь некоторые претенденты, кандидатуры которых обсуждались, когда обозреватели задавались вопросом, кто же станет обладателем Нобелевской премии мира в 2020 году. Однако похоже, что на почетную награду может рассчитывать еще одна организация. Об этом сообщила новостное агентство SVT Nhyeter.

Сегодня, 9 октября, Нобелевский комитет объявит лауреата Нобелевской премии мира. Ранее внимание было приковано к Грете Тунберг. Всемирная организация здравоохранения в эпоху пандемии коронавируса также получила право рассчитывать на почетную награду. Даже президент США Дональд Трамп, недавно заразившийся коронавирусом, был номинирован в качестве одного из претендентов.

Норвежский институт исследования проблем мира Prio обращает внимание на такую порой незаметную, но часто играющую важную роль в региональных конфликтах организацию как «Репортеры без границ».

Однако представители «Шведского общества мира и арбитража» (Svenska Freds) считают, что награда может быть присуждена «Международному женскому союзу за мир и свободу», что станет знаковой наградой для гражданского общества, которое не зависит от воли государств и правительств.