Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM Сотрудники полиции провели рейд в одном из исторических районов Санкт-Петербурга и выявили несколько так называемых «резиновых» квартир, сдаваемых мигрантам. Полтора десятка приезжих были доставлены в полицию за нарушение миграционного законодательства.

Как сообщили 9 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, профилактический рейд проводился в Адмиралтейском районе силами участковых уполномоченных полиции.

«Более полусотни участковых проверили 62 жилых дома и выявили около 20 сдаваемых под наем квартир. В четырех из них были выявлены факты массового проживания иностранных граждан», — отметили в Главке МВД.

Как подозревают полицейские, еще в трех квартирах незаконно организованы хостелы, что запрещено делать в жилых домах. Информация об этом передана в государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Кроме того, полицейские одновременно проверяли уровень инженерной защищенности технических помещений, чтобы предотвратить проникновение посторонних лиц на крыши. Напомним, недавно случай такого проникновения привёл к гибели двух молодых людей в центре Петербурга.

В 11 случаях доступ в чердачные помещения был открыт, о чем уведомлены управляющие компании, обязанные принимать меры для закрытия доступа на крыши.

Напомним, в начале октября полиция Петербурга в ходе профилактического рейда на улице Рубинштейна (Центральный район) выявила несколько незаконных мини-отелей, десятки с нарушениями сдаваемых квартир, а также нашла иностранных граждан, нелегально находящихся на территории города и страны.

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