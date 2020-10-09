Владимир, , 11:43 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 9 октября зарегистрировано 237 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

За последние сутки были подтверждены две смерти пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 6068 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлены 56 новых носителей коронавируса