Иркутск, , 11:43 — REGNUM Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Иркутской области продолжает оставаться достаточно напряжённой, в общественных местах можно встретить много граждан, пренебрегающих средствами индивидуальной защиты. На это обстоятельство в своем обращении к населению указал губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Также, как следует из сообщения пресс-службы областного правительства, глава региона посетил сегодня Факультетские клиники Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ). Именно там и ещё в двух стационарах в самое ближайшее время планируется организовать ковидные госпитали.

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«Сегодня мы снова должны мобилизоваться. На всех вас можно надеяться, и вместе проходить этот непростой период. Опыт, который был получен вами в первую волну коронавируса, очень ценен. Благодарю вас за ту работу и за то, что согласились вновь за нее взяться. Сегодня цель одна — лечить людей. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею перепрофилирования вашей клиники», — сказал Игорь Кобзев, обращаясь к врачам и медсестрам.

Губернатор подчеркнул: все выплаты, положенные медицинским работникам при лечении больных коронавирусной инфекцией, будут сохранены.

С 8 июня по 22 июля этого года на базе клиник ИГМУ работал провизорный госпиталь. Сюда круглосуточно поступали пациенты с диагнозом «Внебольничная пневмония. Вероятная новая коронавирусная инфекция». После обследования определялась дальнейшая маршрутизация пациентов. Всего за время функционирования госпиталя было принято 233 человека, у 215 из них был подтвержден COVID-19.

Также на базе ИГМУ с 15 апреля по 23 июня круглосуточно проводились исследования методом компьютерной томографии пациентам с подозрением на внебольничную пневмонию. Бригады кабинета КТ работали с высокой интенсивностью: количество выполняемых исследований достигало 86 в сутки. Всего было проведено 2 219 исследований.

Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева рассказала, что в ближайшее время дополнительные инфекционные койки будут развернуты также на базе кожно-венерологического диспансера в Ангарске и медсанчасти аэропорта в Иркутске.

«Во вторую волну пандемии тяжесть заболевания пациентов с коронавирусной инфекцией намного серьезнее. По нашим данным, вирус мутировал и стал более контагиозным, тяжелых пациентов значительно больше. В стационарах на сегодняшний день лечится 1823 человека, на амбулаторном лечении — более двух тысяч человек.

Из госпитализированных более 500 пациентов находятся на кислородной поддержке. 144 человека — в реанимации, кто-то из них на кислородной поддержке, кто-то на искусственной вентиляции легких», — сообщила глава областного минздрава.

Наталия Ледяева отметила, что во время первой волны в пик заболеваемости в регионе было развернуто 3384 инфекционных койки. Сейчас уже оборудовано 2513 коек в 31 медицинской организации. При этом в Приангарье продолжается оказание плановой и экстренной медицинской помощи.

«Каждый день в Иркутской области делается от 4,5 до 6,5 тысяч тестов на COVID-19. По рекомендации минздрава РФ мы должны ежедневно тестировать 150 человек на 100 тысяч населения. У нас этот показатель — 251 человек на 100 тысяч.

В первую очередь бесплатно обследуются на коронавирусную инфекцию больные и контактные лица первой линии, которых определяет Роспотребнадзор в каждом регионе, пациенты с внебольничной пневмонией и люди старше 65 лет с признаками респираторно-вирусной инфекции.

У контактных лиц первой линии анализ берется на 8−10 сутки. Но при появлении признаков респираторно-вирусной инфекции необходимо вызвать врача на дом, и тогда проводится лабораторное исследование биологического материала на COVID-19», — пояснила министр здравоохранения Иркутской области.

Наталия Ледяева рассказала, что за счет работодателя обследование на коронавирусную инфекцию проходят медицинские работники и вахтовики. Кроме того, у жителей области есть возможность сдать анализы на платной основе. Исследование на COVID-19 проводят в Иркутском диагностическом центре, Центре СПИД, железнодорожной больнице, лабораториях «Инвитро» и «Юнилаб».

Глава минздрава Иркутской области также напомнила о необходимых мерах безопасности общественных местах: 30% наполняемости заведений и все посетители должны быть в масках.

Тем временем, губернатор Приангарья Игорь Кобзев в своём обращении к гражданам акцентировал внимание на их не всегда правильно отношении к обнародованным рекомендациям:

«Мы все следим за статистикой по коронавирусу. И она неутешительная. Рост идет как в целом по стране, так и по Иркутской области. Каждые сутки число заболевших растет на 120 и более человек! Основная опасность — в быстром распространении. Подхватить коронавирус намного быстрее, чем грипп или другое заболевание. И в зоне риска — уже не только люди старшего возраста, но и молодежь», — подчеркнул глава региона. Игорь Кобзев также напомнил, что в области продлен масочный режим и попросил жителей Приангарья как никогда отнестись к его соблюдению.

«Соблюдение мер безопасности — это, прежде всего, забота о своем здоровье и здоровье своих близких! Сегодня в транспорте, в торговых и развлекательных центрах очень много людей без масок.

Что это: ковидный нигилизм или элементарное невнимание к своему здоровью, к здоровью своих детей и родителей? Мы должны уберечь от болезни тех, кому труднее ей сопротивляться», — заявил Игорь Кобзев.

Также он обратился к руководителям предприятий торговли и общепита, так как считает: на их личной ответственности и совести лежит соблюдение профилактических мер в учреждениях.

«Не хотелось бы прибегать к жестким мерам, закрывать школы, спортивные и развлекательные заведения, рестораны. Важно понимать, что даже самые строгие запреты не помогут, если каждый из нас не проявит сознательность, не поймет, что риск в данной ситуации — далеко не благородное дело», — напомнил Игорь Кобзев. В завершение своего обращения он отметил:

«Вирус не остановился! И это серьезный повод задуматься об опасности. Нельзя расслабляться. Отложите походы в гости, старайтесь без необходимости не пользоваться общественным транспортом. Проводите больше времени с семьей, оставайтесь в выходные дома! Давайте будем бережно относиться друг к другу! Берегите себя и своих близких».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 октября, в Иркутской области выявлено 20 247 (+155 за сутки) новых носителей коронавируса. Из них 1823 (+116) пациента госпитализированы, выздоровели — 17 643 (+53).

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 261 пациент, причём шесть из них скончались только за последние сутки. Ещё 90 носителей коронавируса умерли от болезней, не связанных с COVID-19.