Уфа, , 11:42 — REGNUM 47 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было подтверждено 9191 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 8298 человек, в том числе 25 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в настоящее время в больницах проходят лечение 107 пациентов, а на дому лечатся 743 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 октября в регионе скончались 43 пациента с COVID-19.

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