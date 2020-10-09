Москва, 9 октября 2020, 11:36 — REGNUM Росздравнадзор прокомментировали ранее появившееся сообщение в СМИ о якобы наличии побочных эффектов препарата от COVID-19 на основе фавипиравира.
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Так, информации о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», у препаратов на основе данного действующего вещества в ведомство не поступало, сообщает РБК.
В свою очередь профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак заявил, при употреблении рекомендованной дозы препарата побочные эффекты встречаются крайне редко.
Напомним, в России на основе фавипиравира зарегистрированы препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир».
В конце сентября 2020 года ИА REGNUM провело анализ госзакупок лекарств от COVID-19 на основе фавипиравира и обнаружило контракты по ценам, которые превышали рекомендованные производителями для розничной продажи.
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