Москва, , 11:36 — REGNUM Росздравнадзор прокомментировали ранее появившееся сообщение в СМИ о якобы наличии побочных эффектов препарата от COVID-19 на основе фавипиравира.

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Так, информации о «развитии реакций, связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», у препаратов на основе данного действующего вещества в ведомство не поступало, сообщает РБК.

В свою очередь профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак заявил, при употреблении рекомендованной дозы препарата побочные эффекты встречаются крайне редко.

Напомним, в России на основе фавипиравира зарегистрированы препараты «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир».

В конце сентября 2020 года ИА REGNUM провело анализ госзакупок лекарств от COVID-19 на основе фавипиравира и обнаружило контракты по ценам, которые превышали рекомендованные производителями для розничной продажи.

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