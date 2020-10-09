Грозный, , 11:35 — REGNUM В Чечне в настоящее время находятся на лечении 472 человека, у которых подтвержден коронавирус. Такие данные привел 9 октября федеральный оперативный штаб. Из них в госпиталях оказывается помощь 295 пациентам, сообщил накануне по итогам заседания оперативного штаба глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Он также отметил, что 151 заболевший наблюдается амбулаторно. По словам главы республики, недостатка в местах в COVID-госпиталях нет. Всего в медчреждениях имеется 600 коек для лечения пациентов с коронавирусом. В случае необходимости могут быть оперативно развернуты еще 300 мест, находящихся в резерве.

В настоящее время число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чечне составляет 2479. Это самый низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе и пятый в целом по России. Чечня продолжает уже длительное время оставаться лидером в РФ по наименьшим показателям темпов прироста больных COVID-19.

Выздоровели за все время 1966 жителей региона, скончался 41 человек.