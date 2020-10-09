Пермь, , 11:34 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 9 октября, скончались пятеро пациентов, у которых подтвержден коронавирус. От COVID-19 умерли четверо человек, один — от сопутствующего заболевания. Информация об этом опубликована на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе зафиксирован летальный исход у 509 пациентов, чей тест на коронавирус оказался положительным. В 200 случаях причиной смерти названы сопутствующие заболевания, в 309 — коронавирусная инфекция.

Напомним, в Прикамье с конца марта выявлен 10 621 случай заражения SARS-CoV-2.

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