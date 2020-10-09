Цхинвал, , 11:34 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Южной Осетии за последние сутки. Об этом 9 октября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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"За минувшие сутки в ПЦР-лаборатории комитета проведено 28 исследований, восемь — показали положительный результат», — рассказала врач журналистам.

Она также сообщила, что с начала пандемии в республике выявили 119 случаев заражения SARS-CoV-2. В больнице на лечении находятся восемь пациентов с COVID-19, остальные лечатся амбулаторно.

Стоит отметить, что в Южной Осетии не зафиксированы случаи смерти пациентов с диагнозом COVID-19. Также не было тех, у кого коронавирус приводил к тяжелой форме заболевания.