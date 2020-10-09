Кострома, , 11:32 — REGNUM Костромская область вновь обновила антирекорд по числу заражённых коронавирусом за сутки. Новую инфекцию за последние 24 часа выявили у 70 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В регионе скончались двое больных COVID-19 — мужчины 92 и 39 лет. По состоянию на 9 октября, в Костромской области коронавирусом заразились 5302 костромича, из них излечились 3859 человек и 96 — скончались. В стационарах находятся 216 больных, 1131 человек отправлен на домашнее лечение.

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