Пермь, , 11:31 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 9 октября, выявлено 96 случаев заражения коронавирусом. Среди выявленных носителей SARS-CoV-2 дети отсутствуют, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе каждый день суточный показатель выявляемых случаев становится больше и больше: на 7 октября — 94, на 8 октября — 95, на 9 октября — 96. При этом число выздоровлений меньше числа выявляемых носителей коронавируса: 61 против 96 на сегодняшний день.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,9%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 8 октября — 1,09).

С начала пандемии в Прикамье зафиксирован 10 621 носитель SARS-CoV-2. Скончались 509 человек, у которых выявлен коронавирус. Оправились от болезни 7194 пациента. Продолжают лечение от COVID-19 в стационарах 1505 человек.

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