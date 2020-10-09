Ростов-на-Дону, 9 октября 2020, 11:29 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 октября.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 42 до 83 лет и 46-летний мужчина. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.
В период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 568 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области число жертв COVID-19 достигло 559 человек