Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 42 до 83 лет и 46-летний мужчина. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

В период пандемии в Ростовской области от COVID-19 скончались 568 человек.

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