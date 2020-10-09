Пенза, , 12:10 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 9 октября коронавирусная инфекция подтвердилась у 11 767 человек, за сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 107 пензенцев. Минувшим днем носителями инфекции стали 105 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Всего с момента наблюдения выздоровели 9 520 человек, за сутки — 67 пациентов. 138 заболевших скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений. Новой жертвой инфекции стала 52-летняя женщина. Причиной смерти пациентки стала двусторонняя вирусная пневмония. Осложняли лечение сопутствующие заболевания: сахарный диабет 2 типа, ожирение, атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, гипертоническая болезнь и сердечная недостаточность. Об этом проинформировала руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, прокуратура Пензенской области с 29 сентября по 6 октября организовала работу горячей линии по вопросам защиты прав жителей и хозяйствующих субъектов в условиях распространения коронавируса. За это время на телефон поступило более 30 звонков. В основном жители области жаловались на ненадлежащее оказание медпомощи, нарушение масочного режима в общественном транспорте и местах общего пользования, отказе в страховой выплате в связи с заражением коронавирусом при исполнении должностных обязанностей в медучреждении.

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