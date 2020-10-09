Шахты, Ростовская область, , 11:26 — REGNUM В Ростовской области на базе больницы скорой медицинской помощи имени Ленина в Шахтах появятся баклаборатория и инфекционное отделение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 9 октября.

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Модельные здания будут оснащены оборудованием на сумму более 2 млн рублей. Средства выделены из региональной казны. Мощность лаборатории составит до 72 тыс. бактериологических исследований в год. Стационар будет рассчитан на 35 пациентов.

На приобретение и установку модульных зданий было выделено более 97 млн рублей. Большая часть средств поступила из облбюджета.