Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё семь случаев смерти пациентов от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Прирост летальных случаев остался на уровне предыдущих дней. Так, 8 октября 2020 года в регионе докладывали о шести смертях, 7 октября — о пяти, 6 октября — о семи.

Теперь в регионе подтверждено 640 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено 30 717 случаев заражения коронавирусом.

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