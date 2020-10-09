Благовещенск, , 11:24 — REGNUM Губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании оперативного штаба заявил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации по коронавирусу в регионе придётся переходить к весеннему сценарию, когда всё было закрыто, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Читайте также: В России установлен новый рекорд по случаям заражения коронавирусом

Орлов в очередной раз призвал жителей к самодисциплине.

«Ситуация по коронавирусу усложняется. Мы все должны научиться жить по-новому. И ученики, и педагоги, и предприниматели, и чиновники. Если ситуация будет ухудшаться, придется переходить к весеннему сценарию, когда все было закрыто. Но никому этого не хочется», — сказал губернатор Приамурья.

На этой неделе в регионе замедлился прирост больных ОРВИ — на 15% ниже прошлой недели. Тем не менее специалисты говорят о высоком уровне заболеваемости в сравнении с прошлыми годами.

За неделю 420 человек заболели пневмонией, из низ 120 — носители коронавируса. Новых случаев заражения коронавирусом за неделю выявлено 285, на прошлой неделе — на 30% меньше. Всего в регионе выявили 4664 носителя коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, в России зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 12 126 новых случаев. Это на 470 случаев больше, чем на пике заболеваемости, 11 мая, когда зафиксировали 11 656 новых случаев.