Москва, , 11:23 — REGNUM За минувшие сутки в Москве 1001 пациента с коронавирусом доставили на лечение в больницы. Об этом 9 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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«Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую», — говорится в информации штаба.

При этом жизнь 250 пациентов в столичных больницах поддерживается при помощи аппаратов ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Москве выявили коронавирус у 3701 человека.