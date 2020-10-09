Москва, 9 октября 2020, 11:23 — REGNUM За минувшие сутки в Москве 1001 пациента с коронавирусом доставили на лечение в больницы. Об этом 9 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.
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«Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 12% больше, чем за предыдущую», — говорится в информации штаба.
При этом жизнь 250 пациентов в столичных больницах поддерживается при помощи аппаратов ИВЛ.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Москве выявили коронавирус у 3701 человека.