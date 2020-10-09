Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Ростовской области обновлён рекорд по случаям заражения коронавирусом. Так, за истекшие сутки на Дону выявили 265 новых носителей инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 9 октября.

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Треть заболевших COVID-19 — жители Ростовской области в возрасте, чуть более четверти — пожилые люди старше 66 лет, 8,3% — дети. В настоящее время коэффициент распространения инфекции составляет 1,14.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 24 тыс. 83 жителя Ростовской области.

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