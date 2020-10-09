Псков, , 11:30 — REGNUM В Псковской области зарегистрирована 67-я смерть пациента от COVID-19. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе было зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на восемь случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 9 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 5900 случаев заражения, из числа инфицированных 4195 человек уже выздоровели, в том числе 26 человек выписаны за прошедшие сутки.

По словам главы региона Михаила Ведерникова, ситуация с коронавирусом в Псковской области продолжает находиться под контролем. «В наших силах избежать осеннего всплеска», — уверен губернатор.

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