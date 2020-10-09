Саратов, , 12:09 — REGNUM За истекшие сутки новыми жертвами коронавирусной инфекции стали два жителя Саратовской области. Об этом 9 октября сообщает региональный минздрав.

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Первому погибшему было 37 лет. Он принимал антибактериальные и жаропонижающие препараты дома, а на третьи сутки обратился к врачу. Пациенту назначили противовирусные препараты, скорректировали антибактериальную терапию. На четвертые сутки больного госпитализировали в стационар. Там он провел 12 суток, 7 суток на неинвазивной ИВЛ, одни сутки на инвазивной ИВЛ. Спасти пациента все же не удалось.

Второй — 72-летний мужчина. Его на шестые сутки заболевания госпитализировали в больницу. Коронавирусная инфекция осложнилась развитием полисегментарной серозно-гнойной пневмонии, острой почечной, сердечно-сосудистой недостаточности и кардиомиопатии. В госпитале мужчина провел 8 суток, 7 суток находился на ИВЛ.

Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 120 жителей Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на самоизоляции находится министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, у него обнаружен коронавирус.

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