Уфа, , 11:22 — REGNUM Республиканская клиническая больница им. Куватова (РКБ) в Уфе временно приняла статус больницы скорой медицинской помощи. Об этом 9 октября сообщил главный врач этого медучреждения Шамиль Булатов на своей странице в социальной сети.

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По его словам, это произошло из-за перепрофилирования больницы скорой медицинской помощи под ковидарий. В РКБ им. Куватова будут оказывать экстренную хирургическую медицинскую помощь жителям Уфы. В больнице быстро организовали отдельный вход в приемно-диагностическое отделение, которое полностью оснащено необходимым медоборудованием.

Шамиль Булатов напомнил жителям о необходимости соблюдения масочного режима и рекомендуемой дистанции и призвал беречь себя.

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