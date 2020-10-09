Москва, , 11:17 — REGNUM Хорошо относятся к работе полиции большинство жителей России (62%), плохо — 21% граждан, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Около трети (33%) заявили, что в последние 2−3 года полиция стала работать лучше. По мнению 48% опрошенных, большинство работников полиции компетентны и профессиональны. Обратного мнения придерживаются 30%.

Почти половина (46%) респондентов считают, что российские полицейские честные и порядочные люди. При обращении к сотрудникам полиции 68% не ощущаются страх и тревогу. У 26% возникает тревожное состояние.

Опрос проведен 4−6 сентября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две трети жителей России (67%) выражали доверие к сотрудникам полиции своего региона.

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