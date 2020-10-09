Барнаул, , 11:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирус выявили у 142 человек, сообщили ИА REGNUM 9 октября в правительстве региона.

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За весь период в Алтайском крае выявлено 14 853 носителя коронавируса, в том числе заразились 1098 детей до 17 лет.

Выздоровели ещё 62 пациента. За весь период число выздоровевших в крае достигло 12 783.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8 октября в Алтайском крае коронавирус был выявлен у 134 человек.

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