Липецк, 9 октября 2020, 11:11 — REGNUM В Липецкой области 9 октября подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего на территории региона выявлено 6516 положительных тестов.
За весь период наблюдения 5630 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 52 — за последние сутки.
50 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.
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