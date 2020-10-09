Липецк, , 11:11 — REGNUM В Липецкой области 9 октября подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Всего на территории региона выявлено 6516 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5630 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 52 — за последние сутки.

50 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области скончался еще один пациент с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Липецкой области число жертв COVID-19 достигло 50