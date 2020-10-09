Новосибирск, , 11:10 — REGNUM Высший колледж информатики Новосибирского государственного университета (ВКИ НГУ) переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте самого образовательного учреждения.

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"В связи с ростом заболеваемости в период по 8 ноября 2020 года колледж переходит на дистанционные формы взаимодействия обучающихся и преподавателей с использованием платформ Дневник.ру и Google Класс. Очные занятия не проводятся», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 9 октября, за минувшие сутки выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом.

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