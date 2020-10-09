Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 32 носителя коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 9 октября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено подтверждено 8855 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 32.

Выздоровели 7445 человек, из них за последние сутки выписаны 29 человек. В целом в республике выздоровели 84,1% пациентов, продолжают лечение 1308 пациентов с коронавирусом.

В Чувашии за последние сутки зарегистрировано два летальных исходов — таким образом, всего скончались 102 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей следовать мерам безопасности и профилактики в условиях пандемии коронавируса, подчеркнув, что «вопросы обеспечения стабильной ситуации — дело наших рук, наших действий». Речь, прежде всего, идёт о соблюдении масочного режима, безопасной дистанции и дезинфекции.