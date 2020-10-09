Казань, , 11:14 — REGNUM С начала наблюдения по состоянию на 9 октября заражены коронавирусом 7 480 жителей Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 32 пациента. Накануне сообщалось о 31 заболевшем. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 362 человека, за сутки — 21 пациент. Летальных исходов за все время зарегистрировано 83 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Девять инфицированных за последние 24 часа госпитализированы, 23 человека лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 15 человек, двое несовершеннолетних. Среди жителей Казани — 26 инфицированных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, два новых смертельных случая от COVID-19 подтверждены в Татарии 8 октября. От последствий заражения инфекцией скончались 57-летняя женщина и 54-летний мужчина.

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