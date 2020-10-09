Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В Петербурге к концу текущей недели снизилась суточная смертность от COVID-19 по сравнению с показателями начала семидневки. Аналогичная тенденция отмечалась и на предыдущей неделе.

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Так, за последние сутки в городе подтвердили 22 летальных исхода, сообщили 9 октября в оперативном штабе. Максимум за эту неделю — 34 случая в сутки. Показатель последних суток в Петербурге также оказался на 11 случаев меньше, чем в Москве. Таким образом, Северная столица пока остается на втором месте по суточной смертности среди регионов РФ.

Всего в Петербурге за время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончались 3184 человека. Летальность этого заболевания составляет в городе 6,8%.

В России же за сутки подтвердили 201 летальный исход болезни, за всю пандемию в стране от нее погибли 22 257 граждан (летальность — 1,75%).

Добавим, в Петербурге число случаев заражения коронавирусом достигло 46 562, в России — 1 272 238.

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