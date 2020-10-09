Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM В Ростовской области с начала сезона зарегистрировано более 3,6 тыс. случаев присасывания клещей, что почти вдвое ниже показателя 2019 года. Как сообщили ИА REGNUMв региональном управлении Роспотребнадзора, в числе обратившихся в больницы 1 тыс. 411 детей в возрасте до 14 лет.

При этом зарегистрировано 16 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. Для сравнения: в 2019 году было подтверждено 48 заболевших КГЛ. Так, три случая зарегистрировано в Сальском районе, по два случая — в Красносулинском, Октябрьском, Зимовниковском и Орловском районах. По одному заболевшему выявили в Волгодонске и Зверево, а также Целинском, Пролетарском и Морозовском районах.

Одновременно с этим специалисты провели работу по профилактике нападения клещей. За минувший сезон площадь обработанных акарицидными средствами территорий превысила 15 тыс. га.

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