Ульяновск, , 10:57 — REGNUM В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса за сутки выздоровели 94 человека, новых летальных исходов нет. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 9 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 16 750 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 150.

Переболели COVID-19 в регионе 13 882 человека, из них за последние сутки выписаны 94 человека. В целом в Ульяновской области выздоровели 82,88% пациентов, продолжают лечение 2695 пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области умерли 173 пациента с COVID-19. По данным властей, 69% умерших — лица старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области растёт темп прироста случаев заражения коронавирусом, по данному показателю регион занимает четвёртое место среди регионов Поволжья. Власти считают, что ситуация «сложная, но стабильная».

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