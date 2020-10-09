Стокгольм, , 10:59 — REGNUM Риск столкнуться с насилием в повседневной жизни для жителей Швеции никогда еще не был так высок за последние 13 лет. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщила газета Fria Tider.

Согласно опросу, представленному Государственным советов Швеции по профилактике и борьбе с преступностью в рамках своего отчета о состоянии национальной безопасности, в 2019 году 9,2% респондентов заявили, что подвергались угрозам насилия. 3,6% опрошенных рассказали, что на них было совершено нападение, в то время как 1,5% — столкнулись с ограблением.

В то же время доля лиц, подвергшихся изнасилованиям, снижается второй год подряд после пика в 2017 году. С 2015 года сексуальные преступления резко выросли в связи с большим уровнем беженцев, отмечают журналисты.

В течение 2019 года в опросе приняли участие 73 813 жителей Швеции в возрасте 16−84 лет. Среди них 62 546 человек родились в Швеции или имеют хотя бы одного родителя, родившегося в стране. Гендерный состав респондентов представлен следующим образом: 34 903 мужчин/38 910 женщин.