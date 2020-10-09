Пенза, , 10:58 — REGNUM Сотрудниками управления Роспотребнадзора по Пензенской области за 9 месяцев текущего года снято с реализации 13 партий мясной и птицеводческой продукции общим весом 99 кг. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В целях контроля качества и безопасности мясной продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим, радиологическим, паразитологическим и другим показателям было исследовано более 2,5 тыс. проб. Из них 0,2% неудовлетворительны по физико-химическим показателям и 5% — по микробиологическим. По радиологическим показателям, токсичным элементам, содержанию антибиотиков, ГМО в ходе лабораторного контроля нарушений не обнаружено.

По всем выявленным фактам несоблюдения требований выносились постановления о наложении административных взысканий, выдавались соответствующие предписания и представления об их устранении. Сведения о фактах нарушений оперативно вносились в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей и направлялись в управление Роспотребнадзора по месту нахождения производителя продукции для принятия соответствующих мер.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2019 году управлением Роспотребнадзора по Пензенской области было забраковано и снято с производства 78 партий рыбы и морепродуктов общим объемом 612 кг.

Читайте также: В Пензенской области забраковано более 600 кг рыбы и морепродуктов