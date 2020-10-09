Москва, , 10:55 — REGNUM В России с сентября в два раза — с 7% до 14% — выросло число работодателей сокращающих численность работников в целях оптимизации, показало исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

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В начале сентября число сокращений снизилось. 86% компаний сокращения не проводили. В октябре на фоне новостей об ухудшении эпидобстановки по коронавирусу число сокращений выросло. При этом 78% заявили, что сокращения не планируются.

Чаще всего о сокращениях говорили в декабре 2014 года. Тогда лишь в 59% компаний сокращения не проводились и не планировались.

Опрос проведен 1—5 октября 2020 года. Опрошены 500 менеджеров по персоналу в 78 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе подавляющее большинство работодателей в России (81%) не проводили сокращения сотрудников.

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