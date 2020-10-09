Уппсала, Швеция, , 11:03 — REGNUM Одним из наиболее пострадавших от коронавируса городов Швеции является Уппсала, расположенная в 70 километрах от столицы. Там в настоящее темпы распространения инфекции продолжают увеличиваться, так как коронавирус выявляется у все большего числа жителей города. Об этом 8 октября сообщила газета Dagens Nyheter.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в общей сложности в Швеции количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 97 532 человека. Уровень распространения SARS-CoV-2 в масштабе всей страны находится 68 человек на 100 000 жителей. Однако для Уппсалы данный показатель составляет 125 случаев на 100 тыс. человек.

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в городе увеличилось более чем вдвое за одну неделю. Ожидается, что и на этой неделе, исходя из уже зарегистрированных случаев заражения вирусом, данный показатель будет расти.

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