Красноярск, , 10:58 — REGNUM По состоянию на 9 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 21 214 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 165 случаев заражения. Об этом сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

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Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 738,1. Темп прироста за сутки — 0,8%. Выздоровели в регионе ещё 86 человек. Всего в списке выздоровевших на сегодняшний день значатся 15 912 человек.

За сутки в Красноярском крае скончались два пациента с COVID-19. Общее количество умерших — 570.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае скончались три пациента, у которых был выявлен коронавирус.

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