Магадан, Магаданская область, , 11:05 — REGNUM Учитель математики школы №15 в Магадане стала одним из лучших педагогов страны — приказом Министерства просвещения РФ Татьяну Евсютину включили в «Золотую тысячу лучших учителей России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Татьяна Евсютина — учитель высшей квалификационной категории, обладатель звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации». Она окончила Магаданский государственный педагогический институт (ныне СВГУ) и преподаёт математику и физику уже 30 лет.

«Эта награда — результат систематической педагогической деятельности, работы с одарёнными детьми. Я выступила на конкурсе «Педагог года». Успешно обобщила свой опыт. Это дало толчок к тому, чтобы принять участие в конкурсе «Лучшие учителя России», — рассказала Татьяна Евсютина.

Как сообщало ИА REGNUM, первый федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и даёт учителям возможности для повышения квалификации, профессионального и карьерного роста. Конкурс включает дистанционное тестирование, окружные полуфиналы и финал.