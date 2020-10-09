Стокгольм, , 11:00 — REGNUM В настоящее время в Швеции в целом статистика отражает небольшое замедление роста числа новых случаев заражения коронавирусом. В то же время число тяжелобольных пациентов, получающих помощь в палатах интенсивной терапии, растет, хоть и незначительно. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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В свою очередь, руководитель отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Уизелл описывает эпидемиологическую ситуацию в стране как «слишком серьезную».

Напомним, что за последние недели в Швеции число «тяжелых» пациентов, получающих помощь медиков, преодолело отметку в 20 человек. Сейчас интенсивную терапию получают 26 человек.

Прирост числа новых подтвержденных случаев SARS-CoV-2 ненамного снизился. Более того, данный прирост новых случаев заражения не сопровождается, что крайне важно, повышенной смертностью.

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