Москва, , 10:53 — REGNUM За минувшие стуки в России от коронавирусной инфекции скончался 201 человек. Об этом 9 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

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Это на десять смертей больше, чем сутками ранее, когда скончался 191 человек.

Всего в России от коронавирусной инфекции умерли 22 257 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 12 126 носителей коронавируса.