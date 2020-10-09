Стокгольм, , 11:19 — REGNUM За последние недели коронавирус распространился среди членов команд, принимающих участие в соревнованиях по некоторым видам спорта. В случае Швеции, речь, прежде всего, идет о футболе и хоккее. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Напомним, что 8 октября правительство Швеции приняло решение оставить под запретом проведение любых публичных мероприятий, численность участников который превышает 50 человек. Ранее представители культуры и спорта рассчитывали, что власти повысят предельное значение до 500 человек, которые смогут посетить матч или концерт там, где будет возможность рассадить зрителей.

О том, как спортивные встречи повлияли на распространения коронавируса в стране, журналисты узнали у генерального директора Агентства общественного здравоохранения Йохана Карлсона.

«По нашему мнению, в мире спорта нужно проявлять особую осторожность, следуя существующим рекомендациям и правилам. Похоже, что это действительно не везде работает», — заявил Карлсон, отметив, что в некоторых случаях спортивные матчи проводились, несмотря на случаи заражения коронавирусом игроков.