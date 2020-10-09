Ульяновск, , 10:50 — REGNUM В Ульяновской области растёт темп прироста случаев заражения коронавирусом, по данному показателю региона занимает четвёртое место среди регионов Поволжья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального оперативного штаба.

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По информации минздрава и управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе «сложная, но стабильная». С 3 октября темп прироста заболеваемости увеличился с 0,81% до 0,9% — по данному показателю Ульяновская область среди регионов Поволжья уступает только Удмуртии, Прикамью и Самарской области.

В целом 40% носителей коронавируса в Ульяновской области заразились в результате семейного или близкого контакта с другим носителем. Власти отмечают, что всего с начала пандемии зарегистрировано 539 завозных случаев, из них более половины — из Москвы и Подмосковья. При этом в регионе отмечают «случаи завоза из Турции».

Что касается тяжести протекания заболевания, то по официальной информации, из всех у 4% заболевших — средняя степень тяжести, 4% — тяжёлая форма течения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, на 8 октября в Ульяновской области лабораторно подтверждено 16 600 случаев заражения коронавирусом, выздоровели в регионе 13 788 пациентов (83,1%), скончались 173 пациента с COVID-19.

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