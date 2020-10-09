Ростов-на-Дону, , 10:46 — REGNUM В Ростовской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции закрыто несколько групп в детских садах. Ещё несколько — по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

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"В дошкольных образовательных учреждениях шесть групп закрыты в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ, шесть групп — по причине наличия заболевших или контактировавших с заболевшими [COVID-19] воспитанников, педагогов», — уточнили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2020 года дошкольные учреждения в Ростовской области были закрыты. С 1 июня были открыты дежурные группы. Работа детских садов была возобновлена в июле.