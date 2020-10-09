Стокгольм, , 10:50 — REGNUM Переговоры между Евросоюзом и Великобританией о будущем торговом соглашении после Brexit идут полным ходом, однако сторонам еще предстоит решить некоторые сложные вопросы. Учитывая неопределенность в отношении будущих правил и принципов сотрудничества, посольство Швеции в Лондоне теперь призывает всех шведов, живущих и работающих в Великобритании, как можно скорее подать заявку на получения вида на жительство. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Слишком часто мне приходится иметь дело с гражданами Швеции, которые не думали об этом, не готовились к этому и считают, что это не относится к ним», — заявил посол Швеции в Великобритании Торбьорн Сальстрём.

По словам дипломатов, около 38 000 шведов, проживающих в Великобритании, уже подали заявление и получили вид на жительство в стране, который вступит в силу после начала 2021 года. Около половины из них получили постоянный вид на жительство, остальные — временный, сроком на пять лет.

По оценкам посольства, количество шведских граждан, проживающих в Великобритании, составляет около 100 000 человек. Лишь несколько тысяч имеют британское гражданство и, следовательно, только они не будут затронуты выходом Великобритании из союза и новой торговой сделкой между Брюсселем и Лондоном.