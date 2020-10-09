Москва, , 10:45 — REGNUM В Госдуме негативно отнеслись к установке видеокамер в салонах самолетов — расходы лягут на пассажиров.

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"Установка видеокамер в самолетах — очередное бессмысленное и вредное требование, которое вызовет исключительно рост цен на авиабилеты», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

Он обратил внимание на то, что сейчас у каждого человека в кармане видеокамера, и практически все происшествия на самолетах в последние годы документируются сразу с нескольких точек, так что на безопасность полётов и пассажиров новые требования не повлияют.

Парламентарий уверен, что для сокращения числа пьяных дебошей достаточно проверяющим посадочные талоны внимательнее следить за состоянием пассажиров, а против тех, кто напился уже на борту — возбуждать уголовные дела.

«Авиаотрасли и туризму предстоит непростой период восстановления после глобальной коронавирусной истерики. Создавать авиакомпаниям дополнительные трудности в этот период — как минимум неосмотрительно. Тем более, что финансово эти трудности лягут на плечи наших граждан», — заключил Лебедев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым с 2023 года установка камер в салонах самолетов станет обязательной, для уже используемых самолетов требование становится обязательным с 2025 года. Записи будут храниться в течение 30 суток.

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