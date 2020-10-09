Москва, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки в России выявили 12 126 носителей коронавируса, сообщили 9 октября в оперштабе Москвы.

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Это на 633 случая заражения больше, чем сутками ранее, когда удалось выявить 11 493 носителя.

Больше всего новых заражений в Москве — 3701 случай. Далее следуют Петербург — 469, Подмосковье — 411, Ростовская область — 265.

Всего в России тесты определили 1 272 238 случаев заражения коронавирусом.