Ростов-на-Дону, , 10:41 — REGNUM В Ростовской области на карантин из-за угрозы распространения коронавируса ушли 83 школьных класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

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По информации министерства общего и профессионального образования региона, на утро 8 октября на Дону классы в 58 образовательных организациях ушли на карантин как в связи с заболеваемостью COVID-19, так и высоким процентом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«47 классов переведены на карантин в связи с заболеванием гриппом и ОРВИ, 83 класса — по причине наличия заболевших или контактировавших с заболевшими [COVID-19] учащихся, педагогов. Число обучающихся на карантине от общего количества составляет 0,71%», — уточнили в пресс-центре.

ИА REGNUM напоминает, что в Азовском районе Ростовской области школа № 4 в селе Самарское закрыта на карантин. Учебный процесс продолжается в онлайн-режиме.

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